Губернатор Югры Руслан Кухарук впервые проведет прямую линию

Губернатор Югры Руслан Кухарук впервые проведет прямую линию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Она состоится 5 декабря в 16.00. Трансляция будет доступна на страницах главы региона в социальных сетях, в эфире телеканалов "Югра", "Россия 24. Югория".

Сообщения и вопросы на прямую линию югорчане могут направить через чат-бот в Telegram или позвонив на бесплатный номер телефона специальной горячей линии 8-800-350-00-86, а также через портал органов власти.

"Это будет наша первая встреча в таком формате. Пишите ваши вопросы, обращения, пожелания, какие темы обязательно должны прозвучать. Специалисты окружных департаментов и органов местного самоуправления приступят к работе с ними до начала эфира", - сообщил Кухарук.