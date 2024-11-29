В Калмыкии выплата контрактникам повысилась до 800 тысяч рублей

Глава Калмыкии Бату Хасиков повысил единовременную выплату военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны РФ для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции, с 500 тыс. до 800 тыс. руб.

Мера затронет тех, что кто был отобран военными комиссариатами районных муниципальных образований республики и Элисты на военную службу по контракту и заключил его, начиная с 1 марта 2023 года на срок один год и более. При этом контракт должен быть именно на выполнение задач в рамках спецоперации на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины.

Изначально региональная единовременная выплата контрактникам на спецоперации составляла 50 тыс. руб. Постепенно ее размер был повышен в 10 раз, и к июню текущего года он составлял уже полмиллиона рублей, сообщают "Ведомости".

Ранее правительство Югры утвердило повышение выплат контрактникам, заключившим договор о службе в армии России.