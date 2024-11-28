Исполнение нацпроекта «Здравоохранение» в Астраханской области по основным направлениям достигло 100%

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЮФО Владимире Устинове. Рассмотрели вопрос реализации национального проекта «Здравоохранение» в регионах Южного федерального округа.

В своём докладе глава региона Игорь Бабушкин отметил, что на сегодня финансовые обязательства в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Астраханская область исполнила на 85%.

Поставки оборудования по региональным проектам «Борьба с онкологическими заболеваниями»(6 единиц), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (3 единицы), а также оснащение медучреждений спецавтотранспортом (27 единиц) выполнены на 100%.

В Астраханской области построили три новых ФАПа, тем самым выполнив план на 2024 год по этому направлению. В регионе активно реализуют проект «Модернизация первичного звена здравоохранения». В медучреждения уже поставили 49 единиц оборудования из 56 запланированных. До 1 декабря в Астраханскую область поступят оставшиеся семь аппаратов. Также губернатор подчеркнул, что к концу года будут капитально отремонтированы и сданы шесть медицинских учреждений.

Вместе с тем, Владимир Устинов обратил внимание всех участников заседания на важность постоянного мониторинга качества оказываемой медицинской помощи в регионах. По результатам опросов граждан, уровень удовлетворённости медобслуживанием по ЮФО составляет 44% при среднем показателе по России – 46%.

В свою очередь, Игорь Бабушкин указал на реально существующую проблему нехватки медицинских специалистов, в основном в сельских районах: «Мы пытаемся решить эту задачу путём привлечения ординаторов. Сегодня 272 молодых специалиста, которые ещё продолжают обучение в вузе, проходят практику в медучреждениях и, таким образом, замещают вакантные должности».