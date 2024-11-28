Еще одну поликлинику отремонтируют в Астраханской области по нацпроекту

Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов провёл личный прием граждан по поручению главы государства. В мероприятии, которое прошло в формате видеоконференцсвязи, принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Жительница Астраханской области обратилась с просьбой об оказании содействия в капитальном ремонте здания врачебной амбулатории Володарской районной больницы в селе Сизый Бугор. Медучреждение обслуживает более 2500 человек из семи сел.

По данным технического обследования, проведенного в 2019 году, поликлиника, расположенная в одноэтажной кирпичной постройке 1988 года, требует капитального ремонта.

Игорь Бабушкин отметил, что во время проведения работ, пациенты будут получать первичную врачебную медико-санитарную помощь в здании Сизобугорской средней школы им. поэта Мажлиса Утежанова. За это время в учреждении заменят системы водоснабжения и водоотведения, отопления, электроснабжения, пожарной сигнализации, кровельного покрытия, оконных и дверных блоков, отремонтируют фасад и проведут внутренние отделочные работы.

«В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение» в 2025 году амбулаторию отремонтируем полностью», – подчеркнул глава региона.