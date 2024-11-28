Мэр Норильска объяснил отсутствие свинины в школьном меню

Глава Норильска Дмитрий Карасев высказался о появившейся информации о том, что в городских школах учеников не кормят свининой по религиозным причинам. Ранее такие сведения появились в сети.

"В том, что блюд с использованием свинины нет в школьном меню, нет никакого религиозного подтекста, предпочтение отдается в пользу диетических видов мяса (говядина, курица)", - написал мэр в своем telegram-канале.

Он уточнил, что к нему поступило обращение от матери ученика. Она предложила ввести в рацион детей свинину, которую не использовали в питании школьников более трех лет. Рассмотрение этого вопроса взято в работу управлением образования совместно с Роспотребнадзором и конечно, родителями.