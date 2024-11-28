В Пыть-Яхе дети устроили погоню от полицейских на автомобиле, "позаимствованном" у родителей

В Пыть-Яхе трое детей устроили погоню от полицейских на автомобиле отца одного из них, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Инцидент произошел накануне днем. Экипаж ДПС заметил белый кроссовер, выехавший на красный свет светофора. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться от полицейских, направившись в сторону дачи. Однако с управлением не справился и врезался в забор одного из домов.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулем иномарки находился 13-летний подросток. В автомобиле также находились двое его сверстников. Родители подростка уехали в отпуск, оставив его под опекой близких родственников. Зная, где отец оставил ключи от машины, он решил тайно покататься с друзьями.

Инспекторы ПДН провели беседу с несовершеннолетними и их родственниками. Главный нарушитель был поставлен на профилактический учет.