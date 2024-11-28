Виталий Хоценко: Парк "Патриот" появится в Омске к 80-летию Великой Победы

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о проекте создания парка "Патриот" в своем бюджетном послании на 2025 год.

Как пояснили в пресс-службе Правительства региона, экспертное сообщество и заслуженные ветераны уже утвердили основную концепцию омского парка, который будет расположен на территории Парка Победы.

Входную группу нового общественного пространства оформят светодиодными экранами в форме Звезд Победы, на которых пойдет трансляция видеороликов, наполненных информацией, фотографиями, связанными с событиями военных лет.

Глава региона сообщил парламентариям, что заместитель министра обороны России Павел Фрадков подтвердил - принято решение оказать содействие Омской области в наполнении экспозиции боевой техники.

"Проведем работы по благоустройству Парка Победы, установим Цифровую стену памяти с хроникой военных лет, архивными фото и видеоматериалами. - отметил Виталий Хоценко. - Кроме того, каждый пользователь будет иметь возможность с помощью виртуальной клавиатуры ввести необходимые данные для поиска родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне".

Также на территории Парка Победы планируют установить военную технику, причем около каждого экспоната будет интерактивный сенсорный стол, позволяющий каждому посетителю самому виртуально поуправлять боевой единицей.