28 Ноября 2024
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Общество Омская область
Фото: Александр Труш

Виталий Хоценко: Парк "Патриот" появится в Омске к 80-летию Великой Победы

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о проекте создания парка "Патриот" в своем бюджетном послании на 2025 год.

Как пояснили в пресс-службе Правительства региона, экспертное сообщество и заслуженные ветераны уже утвердили основную концепцию омского парка, который будет расположен на территории Парка Победы.

Входную группу нового общественного пространства оформят светодиодными экранами в форме Звезд Победы, на которых пойдет трансляция видеороликов, наполненных информацией, фотографиями, связанными с событиями военных лет.

Глава региона сообщил парламентариям, что заместитель министра обороны России Павел Фрадков подтвердил - принято решение оказать содействие Омской области в наполнении экспозиции боевой техники.

"Проведем работы по благоустройству Парка Победы, установим Цифровую стену памяти с хроникой военных лет, архивными фото и видеоматериалами. - отметил Виталий Хоценко. - Кроме того, каждый пользователь будет иметь возможность с помощью виртуальной клавиатуры ввести необходимые данные для поиска родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне".

(2024)|Фото: Вячеслав Крузман

Также на территории Парка Победы планируют установить военную технику, причем около каждого экспоната будет интерактивный сенсорный стол, позволяющий каждому посетителю самому виртуально поуправлять боевой единицей.

Официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне(2024)|Фото: пресс-служба Кремля

Теги: виталий хоценко, парк патриот, 80-летие победы


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