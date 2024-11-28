Ликвидирована "Партия дела"

Ликвидирована "Партия дела". Решение принял Верховный суд России.

"На протяжении 15 лет мы говорим, что пора прощаться с подходами 90-х годов. Что нужны экономическая политика, ориентированная на созидание. Что России нужна Новая индустриализация. Что страна может испытать мощный технологический, экономический и культурный подъём", - написал в своем блоге на сайте партии председатель ее федерального совета Константин Бабкин, уточняя, что работа будет продолжена.

В своем telegram-канале Бабкин написал о возможном сотрудничестве с другими политическими силами страны.

"В других организациях разумный подход будем продвигать. В ЛДПР вот зовут. ЛДПР — большая партия. С ней, может, быстрей получится политику изменить. А менять политику надо. Пока нет Разумной экономической политики, кровавая каша на Украине будет толочься", - написал Бабкин.