28 Ноября 2024
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Экономика Омская область
Фото: Вячеслав Крузман

Виталий Хоценко сообщил, что Северный обход Омска создадут с опережением сроков

Губернатор Омской области выступил перед региональными парламентариями с посланием, в котором были отражены планы развития транспортной и логистической инфраструктуры, представлены новые проекты, сообщает пресс-служба Правительства региона.

В частности. на федеральном уровне поддержано строительство аэропорта «Омск-Фёдоровка» и заключено концессионное соглашение с Аэропортами регионов, жители области поучаствовали в определении архитектурного облика новой воздушной гавани региона. На реализацию проекта в федеральном бюджете предусмотрено 12,3 млрд рублей.

Правительство РФ также поддержало проект строительства Северного обхода города Омска с объёмом финансирования около 16 млрд рублей. Сейчас региональные власти ведут работу по привлечению дополнительно ещё порядка 11 млрд рублей, а также по обеспечению льготного финансирования за счет внебюджетных инвестиций.

«Есть два потенциально привлекательных для нашего региона направления. Первое – анонсированное нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным строительство автодороги Москва – Владивосток. Транспортный коридор развивается поэтапно: в декабре прошлого года открыта современная автомагистраль между Москвой и Казанью. В конце текущего года она должна дойти до Екатеринбурга, а затем до Тюмени. У магистрали будет участок, который будет создан с участием региона с опережением основного проекта – речь о значимом для нас Северном обходе города Омска. Благодарим за это решение заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Шакирзяновича Хуснуллина», - отметил Губернатор Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: t.me/HocenkoVP

Еще одно важнейшее направление развития региона, выделенное в послании Губернатора – использование Иртыша для осуществления полноценной торгово-экономической кооперации России с Казахстаном и Китаем. Речь идет о формировании мультимодального транзитного транспортного коридора, который необходим для развития транзитного потенциала всей страны.

Об этом проекте Виталий Хоценко накануне докладывал на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе. Важно отметить, что уже в ближайшей перспективе запланированы предметные переговоры по совместному использованию Иртыша с казахскими и китайскими партнерами.

«Уверен, что при совместном конструктивном подходе река Иртыш может стать крупной международной торговой артерией, позволит увеличить транзитный потенциал и расширить экспортно-импортные операции между тремя государствами. Понимаем, что это – международный проект, работа по которому потребует десятилетий. И чтобы успеть воспользоваться преимуществами Иртыша – начинать нужно уже сегодня», - отметил в послании Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: Вячеслав Крузман

Основная цель проекта - сокращение сроков и протяженности маршрутов доставки грузов с использованием трансграничной реки Иртыш.

Теги: виталий хоценко, северный обход омска, послание, аэропорт омск-федоровка


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