ТМК продемонстрировала передовые трубные решения на форуме "ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024"

Трубная металлургическая компания (ТМК) и входящий в ее состав Волжский трубный завод (ВТЗ) представили свои возможности по производству передовой продукции на Межрегиональном промышленно-энергетическом форуме и специализированной выставке предприятий "ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024", которые прошли в Волгограде, сообщает пресс-служба ТМК.

На площадке форума компания продемонстрировала трубы для нефтегазовой отрасли с высокотехнологичными резьбовыми соединениями собственной линейки TMK UP и трубы из нержавеющей стали, которые предназначены в том числе для производства и транспортировки водорода. Делегация ТМК познакомила посетителей с полным спектром продукции и сервисных услуг компании, а также c реализуемыми проектами по разработке новых продуктов и повышению качества с учетом принципов энергоэффективности и экологической безопасности.