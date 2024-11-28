Игорь Бабушкин обсудил с главами областей Казахстана развитие межрегионального сотрудничества

На полях ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана глава Астраханской области Игорь Бабушкин провел встречи с Акимом Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым, Акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым, замглавы Мангистауской области Тилегеном Абишевым.

Аким приграничной Атырауской области Серик Шапкенов начал встречу с поздравления Игоря Бабушкина с победой на выборах губернатора в этом году. Аким отметил дружеские добрососедские отношения между областями и подчеркнул, что все намеченные цели в плане мероприятий по сотрудничеству между регионами реализуются в полном объеме.

Темой обсуждения также стало обмеление Каспия и сокращение биоресурсов. Игорь Бабушкин подчеркнул, что в следующем году в регионе и Республике Калмыкия будет действовать полный запрет на вылов воблы: «С каждым годом рыбы становится все меньше. Предлагаем казахстанским коллегам присоединиться к инициативе, иначе через какое-то время вобла исчезнет и у нас, и у вас».

Кроме того, глава региона отметил работу астраханского научного сообщества, которое пришло к выводу, что Каспий находится на низком уровне, но есть тенденция к подъему уровня воды.

С Акимом Восточно-Казахстанской области Ермеком Кошербаевым Игорь Бабушкин обсудил сферу культуры. Ермек Кошербаев признался, что концерт сводного симфонического оркестра в Астраханском кремле в дни «Каспийских сезонов» тронул до глубины души.

С заместителем главы Мангистауской области Тилегеном Абишевым Игорь Бабушкин обсудил судостроительные заказы со стороны Казахстана. Сегодня на верфях региона для казахстанских партнеров возводятся два несамоходных земснаряда, две шаланды и четыре буксирных теплохода-толкача.

Кроме того, по словам губернатора, регион готов принять казахстанских студентов в Астрахань для обучения в Каспийском институте морского и речного транспорта.