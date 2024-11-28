28 Ноября 2024
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Моор предложил объявить следующий год Годом героев

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступая перед депутатами с ежегодным посланием отметил, что 2025 год для России станет юбилейным годом - это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Моор предложил объявить следующий год Годом героев.

"Сегодня много говорят об исторической памяти, исторической правде и важности сохранения исторической истины. Историческая память для меня – это про настоящее и будущее, которое основано на фундаменте прошлого. Великий историк Василий Ключевский сказал: "История – не учительница, а надзирательница, наставница жизни: она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков". Предлагаю объявить следующий 2025 год – Годом героев в Тюменской области. Прошу всех учесть это при планировании и проведении мероприятий и акций в регионе. Сегодня особенно важно помнить о подвиге и героизме ветеранов войны и труда, участников локальных войн и конфликтов, участников специальной военной операции", - заявил он.

Губернатор завершил послание на оптимистичной ноте, отметив, что "тюменцы выдерживали и не такие бури".

"Здесь живут сильные люди. Будущее не бывает совсем безоблачным, и нас, конечно, ждут новые испытания. В преодолении любых трудностей Тюмень всегда была среди лидеров, всегда первой входила в прорыв и прокладывала путь другим. Это не изменится. Тюменской семье предстоит крепнуть, расти и развиваться. Соберемся же с силами и разумом и двинемся вперед. Только вперед", - завершил послание Моор.

Теги: Александр Моор, год героев, послание


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