Тагильчанин заплатит около 300 тысяч рублей за эвакуацию на вертолете пострадавшего в ДТП

Житель Нижнего Тагила оплатит эвакуацию на вертолете пострадавшего в ДТП, совершенном в другом регионе.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, инцидент произошел в Курганской области. Тагильчанин совершил ДТП, в котором пострадал человек. Пострадавшему потребовалась эвакуация вертолетом для оказания медицинской помощи. На оплату работы специалистов было потрачено 294 тысячи рублей из бюджета Курганской области.

Прокурор обратился в суд в интересах региона с иском о взыскании с виновника аварии средств, затраченных на оплату авиационной эвакуации. Суд требования поддержал. Теперь тагильчанину предстоит вернуть эти деньги в областной бюджет.