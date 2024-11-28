28 Ноября 2024
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Моор подвел экономические итоги 2024 года: валовый региональный продукт продолжает расти

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с посланием Тюменской областной думе "О положении дел в регионе” подвел предварительные итоги социально-экономического развития региона. Он отметил, что несмотря на трудности, с которыми столкнулась область в 2024 году, задачи года выполнены, передает корреспондент Накануне.RU.

"Продолжает увеличиваться валовый региональный продукт. Растет объем промышленного выпуска, особенно в обрабатывающих производствах. Тюменские аграрии из года в год подтверждают свою высокую репутацию, собрали 1 млн 700 тыс. тонн зерна, полностью закрыв потребность региона. Несмотря на рекордный паводок и неблагоприятные погодные условия, наши растениеводы добились высокой урожайности", - отметил Александр Моор.

Он также сообщил, что Тюменская область сохранила лидерство в строительстве жилья. Рост за 10 месяцев составил 9,5 % к аналогичному периоду прошлого года. Более половины введенных площадей пришлось на индивидуальное жилищное строительство.

Моор отметил, что для тех, кто строит свой дом, необходимо создать инфраструктуру. В частности - дороги. В Тюмени планируется ввод в эксплуатацию первой в регионе трехуровневой развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Продолжается активное строительство улично-дорожной сети в районе новой жилой застройки озера Алебашево в городе Тюмень, планируется возвести Южный обход, который значительно разгрузит объездную, а также позволит убрать транзит из города, соединив четыре федеральные трассы.

Кроме того, планируется продлить в следующем году улицу Фармана Салманова до границ города с перспективой выхода на Червишевский тракт, параллельно формируется непрерывный транспортный маршрут под развязкой на Московском тракте. Он станет дублером самой загруженной части объездной дороги. Проектируются обходы деревень Ожогино и Комарово.

"Строим планомерно, в хорошем темпе, без простоев", - отметил Моор.

Также он сообщил, что в следующем году продолжится реализация программы газификации. Сети будут проведены в деревни Ишимского, Бердюжского, Голышмановского, Заводоуковского, Исетского, Казанского и Тобольского районов. В рамках догазификации до 2028 года газ придет в более чем 34 000 домовладений и 95 СНТ.

Что касается чистой питьевой воды, Моор заявил о необходимости перехода к единому оператору всех систем водоснабжения и водоотведения, развитию коммунальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства и заключения концессий.

Теги: Александр Моор, итоги, послание, валовый региональный продукт, аграрии, газификация, дороги


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