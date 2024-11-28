Виталий Хоценко рассказал о создании транспортного коридора с использованием трансграничной реки Иртыш

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем выступлении на ХХ Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана рассказал о взаимодействии региона с казахскими регионами.

Республика Казахстан традиционно занимает первое место среди иностранных партнеров омского региона по внешнеторговому обороту.

«Казахстан для приграничной Омской области – не просто ближайший сосед, а ключевой партнер. На долю Республики ежегодно приходится около 30% общего объема внешнеторгового оборота нашей области», - отметил Виталий Хоценко.

Также Губернатор с трибуны форума подчеркнул необходимость продолжения работы по развитию транспортной инфраструктуры между Омской областью и регионами Казахстана.

«Уже ведем работу по созданию мультимодального транспортного коридора, соединяющего регионы России, Казахстана и Китая, с использованием трансграничной реки Иртыш. Мы видим возможности для интеграции Иртыша в крупнейшие евразийские маршруты. На юг – в Центральную Азию и Китай, а также на север – с выходом на Северный морской путь. Запланировали на следующий год экспедицию по маршруту Россия - Казахстан - Китай, итоги которой подведем на форуме «Иртыш: река дружбы и развития» в Омске», - сообщил Виталий Хоценко.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Омской области, XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в 2026 году планируется провести в Омске.