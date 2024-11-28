28 Ноября 2024
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Губернатор Моор в своем послании назвал год 80-летия Тюменской области годом гордости

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня выступил с посланием Тюменской областной думе "О положении дел в регионе", передает корреспондент Накануне.RU.

Свое обращение глава региона начал с благодарностей. Он назвал уходящий год - годом гордости и отметил, что 2024 год был щедр на испытания.

"Уходящий год, год 80-летия Тюменской области войдет в нашу историю как год испытаний и год гордости. Через одни испытания мы проходим вместе со всей страной, другие - наши собственные. И то, как мы их встречаем, как мы с ними справляемся, вызывают у меня именно это чувство - гордость", - заявил губернатор.

Он выразил благодарность жителям региона за поддержку президента России Владимира Путина на выборах, которого Моор вновь назвал "человеком, изменившим все", а также за самоотверженный и добровольный труд во время паводка, который стал самым масштабным за всю историю.

Также Александр Моор выразил благодарность за помощь в борьбе со стихией первому вице-спикеру Совфеда, врио секретарю Генсовета "Единой России" Владимиру Якушеву, главе МЧС России Александру Куренкову, представителям МВД России, Росгвардии, здравоохранения, курсантам ТВВИКУ и дорожникам.

"Особенно врезались в мою память события, происходившие на трассе Тюмень–Омск у села Абатское. За тем, как прибывала вода около единственной автодороги, соединяющей европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком, пристально следили не только в Тюменской области. Скоординированные действия, своевременные и оперативные меры по укреплению защитных сооружений - оказались действенными. Мы отстояли федеральную трассу", - заявил Моор.

Теги: Александр Моор, послание, паводок, благодарность, год гордости


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