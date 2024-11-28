В Тюменской области упал объем выдачи кредитов до 174 миллиардов рублей

Общий объем выдачи кредитов в Тюменской области упал с 226,9 млрд руб. в третьем квартале 2023 г. до 174 млрд руб. в третьем квартале 2024 г. При этом количество открытых кредитных счетов выросло с 678 до 681 тыс., сообщает РБК Тюмень со ссылкой на данные "Объединенного кредитного бюро".

Динамика выдачи кредитов в регионе была разнонаправленной. Интерес тюменцев к потребительским и автокредитам возрос, а к ипотечным снизился. Так, если говорить о потребительских кредитах, то в прошлом году их было выдано на 3,7 млрд руб., а в 2024 — на 4,4 млрд руб. Средний чек вырос с 524 до 729 тыс. руб., а средний срок — с 13-16 до 22-26 месяцев.

В автокредитовании произошел двукратный всплеск интереса. Объем выдачи вырос с 10,9 до 19,9 млрд руб. Средний чек изменился незначительно — с 1,1 до 1,4 млн руб., однако средний срок увеличился с 5,67 до 6,25 лет.

Заметно просел рынок ипотечного кредитования. Если в 2023 г. общая сумма выданных денежных средств составила 101,1 млрд руб., то в 2024 году — 64,7 млрд руб. Снижение произошло на фоне отмены массовой льготной ипотеки. Средний чек вырос с 3,4 до 4 млн руб., а средний срок — с 22 до 24,3 лет. Сократилась и выдача кредитов наличными. Если в 2023 г. она составляла 81,1 млрд руб., то в 2024 г. — 70,1 млрд. руб. Средний чек уменьшился с 236 до 190 тыс. руб.

Снижение интереса тюменцев к кредитам происходит на фоне ужесточения Центробанком денежно-кредитной политики и повышением ключевой ставки 21%. Это заметно снижает их привлекательность и, по задумке регулятора, должно замедлить инфляцию путем изменения потребительского поведения.