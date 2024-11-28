На Урале потушили пожар в социально-реабилитационном центре

В четверг на Среднем Урале произошел пожар в социально-реабилитационном центре.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, утром 28 ноября на пульт пожарной охраны Нижней Салды поступил сигнал о возгорании в районе улицы Строителей. Прибывшие огнеборцы установили, что горит бумага в помещении на первом этаже социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек, в том числе 20 детей. Пожар был ликвидирован на площади в 15 квадратных метров.

Точную причину случившегося уже устанавливают пожарные дознаватели.