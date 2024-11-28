28 Ноября 2024
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Фото: соцсети Алексея Мещерякова

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков помог вернуть детям корт на Сортировке

Впервые после долгого перерыва футбольные команды Детско-юношеского центра "Юность" провели тренировку на корте рядом со своим клубом по месту жительства на ул. Техническая, 44А. Несколько лет назад спортивную площадку закрыли для свободного посещения – замок повесил один из местных жителей. Об этом Алексею Мещерякову рассказали родители воспитанников спортивных секций. Депутат разыскал "захватчика" и договорился открыть корт для тренировок юных футболистов.

"Об этой возмутительной ситуации мне сообщили на приеме родители воспитанников спортивных секций. Руководитель и педагоги ДЮЦ информацию подтвердили. Я начал разбираться в этом деле и выяснил, что проблема возникла ещё несколько лет назад, когда местный житель, принимавший участие в строительстве этого корта, закрыл его для дворовых секций. Такое недопустимо: корты во дворах должны быть доступны и открыты, в первую очередь для учреждений дополнительного образования, где дети занимаются бесплатно. Уведомил об инциденте управление по физической культуре и спорту и администрацию района", - прокомментировал депутат Алексей Мещеряков.

(2024)|Фото: соцсети Алексея Мещерякова

(2024)|Фото: соцсети Алексея Мещерякова

Для футболистов корт будут открывать дважды в неделю на несколько часов. Главные плюсы площадки в том, что рядом помещение ДЮЦа, где ребята смогут переодеться после занятий, а также – уличное освещение. Других освещенных кортов рядом нет.

Ранее Алексей Мещеряков уже сообщал о проблемах с кортами в своем округе – на Сортировке. В частности, на корте по ул. Таватуйская, 11, недавно отремонтированном по программе "Спорт в каждый двор", нет освещения. По проекту коммуникации должны были проходить по территории подстанции Скорой помощи, но учреждение не дает разрешение на проведение необходимых работ. Из-за отсутствия электроэнергии нет возможности установить теплую раздевалку. По этим причинам обновленный корт не используется круглый год.

(2024)|Фото: соцсети Алексея Мещерякова

(2024)|Фото: соцсети Алексея Мещерякова

"В наших клубах по месту жительства работает три тренера по футболу, у них занимается больше 150 детей. Постоянно участвуют в городских и областных соревнованиях, занимают призовые места. Учитывая, что нет своего, доступного в любое время корта, это – огромное достижение. Дворовый спорт нужно поддерживать, ведь эта первая ступень для будущих чемпионов. Наш прославленный спортсмен Павел Дацюк тоже начинал с обычного дворового корта и тоже на Сортировке, на Технической, 53", - рассказала директор ДЮЦ Юность Наталья Резчикова.

Напомним, на этой неделе руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев вместе с депутатами обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой поддержать программу "Спорт в каждый двор". С 2024 года прекращено финансирование программы из областного бюджета, из-за чего может существенно сократиться количество отремонтированных спортивных площадок во дворах города. Всего за пять лет действия программы удалось реставрировать более 50 кортов.

Теги: Алексей Мещеряков, корт


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