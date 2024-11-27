28 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Жителя Челябинска, державшего в плену девушку 14 лет, направили на принудительное лечение

Суд направил на принудительное лечение в медицинской организации специализированного типа жителя Челябинска, который 14 лет удерживал в плену девушку, а еще одну женщину убил.

"На основании выводов проведенной в медицинском учреждении стационарной комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы фигурант страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими", - сообщает СУ СКР по Челябинской области.

Мужчина проживал в поселке Смолино, за что получил прозвище "смолинский маньяк". Он свою вину в содеянном не признал.

Напомним, мужчина похитил девушку и 14 лет держал ее в плену. Когда у него обострилось психическое заболевание, его госпитализировали в больницу, тогда женщине удалось сбежать. Со своим похитителем девушка познакомилась в 2009 году на железнодорожном вокзале Челябинска. Ей было 19 лет. Он пригласил ее к себе домой в поселок Смолино, где, угрожая ножом, закрыл в комнате. Помещение закрывалось на навесной замок, а на окнах были установлены решетки. По предварительным данным, 14 лет она жила в этой комнате, и мужчина ее периодически насиловал под угрозой убийства.

Кроме того, установлена его причастность к убийству женщины в 2011 году. Он расчленил тело местной жительницы, а останки закопал в погребе дома.

Матери мужчины предъявили обвинение в похищении человека. По версии следствия, женщина участвовала в удержании потерпевшей в доме.

Теги: плен, похищение, челябинск, смолинский маньяк


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