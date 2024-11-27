"Буря столетия": Режим ЧС ввели в Благовещенске из-за снегопада

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске из-за снегопада. Циклон в администрации города назвали "бурей столетия".

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Как сообщает в своем Telegram-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев, на борьбу со стихией направили все силы и средства. ГСТК и техника работают круглые сутки. Школьников отправили на дистанционное обучение до пятницы.

По словам главы города, объемы выпавшего за два дня снега сравнимы с нормой за всю зиму. Мэр назвал ситуацию форс-мажорной и подчеркнул, что городу необходима помощь.

Глава региона отметил, что к борьбе со снегом на трассах привлекли 400 спецавтомобилей и свыше 700 человек. Имамеев попросил руководителей предприятий очистить прилегающие территории от снега, а также по возможности, находящиеся рядом остановки и пешеходные дорожки. Кроме того, он призвал жителей многоэтажек помочь в уборке своих дворов.

Сам мэр тоже вышел на уборку.

Как отмечает MASH, в городе трёхметровые сугробы. Люди раскупили все лопаты, из-за чего на них многократно выросли цены. Некоторые жители перемещаются по Благовещенску на снегоходах и сноубордах, прицепившись к машинам.

Также издание отмечает, что из-за снегопада посылки россиян из Китая придут с опозданием: международный мост в КНР перекрыли — фуры с посылками стоят на пункте пропуска.

Власти сказали, что переправа заработает, только когда улучшится погода. Прогнозов метеорологов пока нет.