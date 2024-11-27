В Прикамье установлен наибольший рост тарифов на коммунальные услуги

В Прикамье установлен наибольший рост тарифов на коммунальные услуги, сообщает РБК-Пермь.

Индекс роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Пермском крае установлен в размере 21,1%. Изменения стоимости ЖКУ на второе полугодие 2025 года в регионах утвердило Правительство РФ. Предельно допустимое отклонение индекса — 4,2%

Показатели Прикамья стали самыми высокими относительно других регионов. В среднем по России с 1 июля 2025 года индексация составит 11,9%. Наименьшее повышение ожидается в Амурской области — на 8,6%.