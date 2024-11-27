В Сибири депутату грозит срок за избиение возлюбленной и угрозу убить ее

В Красноярском крае 49-летнему депутату регионального заксобрания грозит срок. Ему предъявлено окончательное обвинение в избиении женщины и угрозе убить жертву.

По версии следствия, в январе 2022 – июне 2024 гг. во время бытовых ссор избивал даму, с которой был в близких отношениях. За медицинской помощью пострадавшая не обращалась. Ночью 14 июня 2024 г. пьяный политик избил ту же подругу по голове и телу. Потом он положил ей на голову подушку и удерживал ее, угрожая убить. Это прекратилось только после того, как в комнату вошла маленькая дочь пострадавшей.

На время следствия депутату запрещены определенные действия. Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования, сообщает управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии. По версии источников "Ъ", речь идет о вице-спикере регионального парламента, бывшем первом секретаре крайкома КПРФ Андрее Новаке.