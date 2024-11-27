СМИ: На четырех нитках "Северных потоков" заложили не менее шести бомб

На четырех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" перед подрывом разместили как минимум шесть бомб, сообщает немецкая газета Welt.

Издание ссылается на гидролокационные изображения и ранее неопубликованные документы судебного процесса между оператором трубопровода Nord Stream AG и страховщиками.

Ранее СМИ сообщали только о четырех взрывных устройствах, пишет РИА Новости.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 года. В результате газ полностью перестал поступать по "Северному потоку" в Европу. Российские власти считают, что газопроводы можно починить, но без гарантий безопасности не станут этого делать.

Ранее Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков". До этого сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Главным фигурантом дела, по информации СМИ, оказался некий украинец "Владимир Ц." В последнее время он проживал в Польше. Кроме того, в причастности к диверсии на "Северных потоках" подозревают еще двух украинских инструкторов по дайвингу, среди них есть женщина.