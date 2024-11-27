27 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Соликамске и Губахе введут туристический налог

В Соликамском и Губахинском городских округах введут туристический налог. Об этом сообщает Telegram-канал "На местах".

Соответствующие решения приняли депутаты местных дум.

Взимать туристический налог планируется с организаций и физлиц (в т.ч. ИП), которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах.

Размер налога на 2025 год составит 1% от стоимости услуг по размещению, на 2026 год – 2%, на 2027 год – 3%, на 2028 год – 4%, с 2029 года года – 5%.

Туристический налог не будет применяться при предоставлении услуг местным жителям округа и несовершеннолетним.

По расчетам администрации Соликамского городского округа сумма сборов туристического налога, может составить около 2,5 млн руб., Губахинского - около 1,3 млн руб.

Теги: Туристический налог, Соликамск, Губаха


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