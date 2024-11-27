В Башкирии появился свой Хатико

В Башкирии появился свой Хатико: пес ждет своего хозяина, который провалился под лед и утонул. Как сообщает SHOT, пес уже четвертый день сидит на берегу водоема.

24 ноября 59-летний Николай решил срезать путь до дома и поехал на велосипеде по реке Уфе. Толщина льда была примерно 2 сантиметра. Сначала спасатели достали со дна велосипед.

Собаку по кличке Белка родственники пытались увести домой, но она возвращалась каждый день и ждала хозяина.

Сегодня водолазы на глубине 9 метров обнаружили тело погибшего. Местного Хатико снова увезли с места. Родственники уверены, что пес опять сбежит.