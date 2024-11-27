27 Ноября 2024
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Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Делегация Тюменской области участвует в международном форуме "Российский промышленник"

Делегация Тюменской области сегодня работает на международном форуме "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Представители инвесткоманды Тюменской области примут участие в сессиях деловой программы в рамках треков: международное сотрудничество, промышленность, инновации.

В рамках Форума-выставки: запланирован ряд встреч и переговоров с партнерами и потенциальными инвесторами, презентация инвестиционного и экономического потенциала региона.

Это уже восьмое мероприятие, на котором единая инвестиционная команда Тюменской области презентует потенциал региона. В 2024 году тюменские бизнес-кейсы представляются как на российском, так и на международном уровнях.

XVIII Международный форум-выставка "Российский Промышленник" – это федеральная площадка для взаимодействия крупного бизнеса с государством, ведущими технологическими компаниями, университетами, научными организациями, малым и средним бизнесом, зарубежными партнерами.

Форум стоит в ряду ведущих экономических мероприятий федерального уровня и призван отражать интересы отдельных групп промышленников, отраслей и промышленных предприятий в условиях ограниченных ресурсов и санкционного давления.

Программа форума призвана отражать интересы промышленников в современных условиях.

Теги: Российский промышленник, форум, делегация


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