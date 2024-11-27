Китай готов платить западным специалистам втрое больше, чем США и Европа

Китай обыграл западные страны в технологической гонке через кратный рост зарплаты сотрудников.

В 2023 г. сотрудники немецкой Zeiss SMT, производящей полупроводники, получили предложение от китайского производителя электроники Huawei. Компания утроить зарплату инженеров, если они перейдут к ней на работу.

Стратегия Поднебесной по привлечению кадров стала ответом на решение стран Запада ограничить Пекину доступ к своим технологиям. Тенденция может сохраниться при избранном президенте США Дональде Трампе, приводит ТАСС данные The Wall street journal.