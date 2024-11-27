В Губкинском из-за гололеда и дождя отказались от пассажирских перевозок

В Губкинском отменили пассажирские перевозки из-за погодных условий. Информация об этом опубликована в соцсетях мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что в городе аномальный гололед и дождь. Решение прекратить пассажирские перевозки принято "для обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья горожан по рекомендации Госавтоинспекции".

Движение приостановлено по всем городским маршрутам до особого распоряжения при установлении благоприятных погодных условий. Губкинцев просят по возможности отказаться от поездок.

Горожане инициативу нге одобрили.

"Тем, кто это решение принимал, все равно, у них личное авто. Это называется вредительством, наплевательским отношением к людям. В морозы, наверное, тоже придётся пешком на работу с Пурпе ходить или на такси бешеные деньги отдавать", "Вы там что курите вообще? Работу людям не отменяли, и школу тоже. Как так, вы о людях думаете или нет", "Может личное авто организуете, раз автобусы отменили!" - пишут губкинцы в комментариях под постом администрации.