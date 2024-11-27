27 Ноября 2024
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Здравоохранение Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба УГМК-Здоровье

В Екатеринбурге появился первый на Урале Центр психиатрии и психотерапии со стационаром

Первый на Урале Центр психиатрии и психотерапии со стационаром "УГМК-Здоровье" начал свою работу в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "УГМК-Здоровье", центр с уникальными направлениями открыл свои двери по новому адресу: улица Уральская, 52А. Почетными гостями открытия центра стали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов и министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Уже знакомый пациентам с 2021 года центр теперь не имеет аналогов на Урале. Он получил не только новое четырехэтажное здание, но и эксклюзивные направления. Так, впервые здесь реализована концепция комплексной помощи. Помимо кабинетов приема в здании расположены дневной и круглосуточный стационары, большой блок реабилитации и физиотерапии, залы для групповых занятий, тренингов, лекций и конференций.

Это первый на Урале негосударственный центр, где получать помощь и решать психологические проблемы можно не только на приемах, но и в комфортных условиях стационара под постоянным наблюдением врачей. На первом этаже нового Центра расположены зоны ресепшн, кабинеты врачей, психологов и процедурный кабинет, аптека, кафе здорового питания, обустроены уютная зона ожидания. Второй этаж занимают стационар – это индивидуальные номера класса "люкс", каждый из которых имеет индивидуальную стилистику. Здесь смогут проходить терапию пациенты с депрессивными и тревожными расстройствами.

Центр психиатрии и психотерапии "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба УГМК-Здоровье

"Новые возможности центра появились как ответ на запрос наших пациентов. Мы видим, что многим необходимо не просто проходить терапию, а на время выйти из привычного контекста жизни и травмирующих ситуаций. В стационаре мы будем наблюдать пациентов с паническими атаками, посттравматическим синдромом, тревожными, депрессивными и соматофорными расстройствами. Даже интерьеры центра направлены на создание терапевтического эффекта. Например, кабинеты и номера стационара имеют свои названия – мечта, ресурс, баланс, радость. При этом мы провели обучение всех сотрудников, включая медсестер и немедицинский персонал, чтобы наблюдение и терапия были непрерывными, а пациенты получали максимум комфорта, заботы, внимания и поддержки", - рассказала заместитель главного врача клиники "УГМК-Здоровье" Майя Скляр.

Центр психиатрии и психотерапии "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба УГМК-Здоровье

Интерьер нового центра продуман не только с точки зрения комфорта и удобства для пациентов и врачей. Учли и психологические хитрости, чтобы атмосфера помогала терапии. Пространство выполнено в приятных нейтральных оттенках, в декоре много мягкой мебели, деталей из дерева и зеленых растений. В зоне отдыха организована небольшая библиотека с мягким уголком.

Прием детей и взрослых ведут 80 специалистов: психиатры, психологи, психотерапевты, неврологи, логопеды. Большое внимание уделили физиотерапевтическим и реабилитационным методикам, которые позволят улучшить работу психики через воздействие на тело. Например, транскраниальные магнитные стимуляторы – научно доказанный метод для лечения депрессивных и тревожных состояний, расстройств дефицита внимания и гиперактивности.

Кроме того, работают кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии, массажа, ванный зал. Пациентам доступны услуги йога-терапевтов, остеопатов, мануальных терапевтов, иглотерапевтов, массажистов.

В центре обустроили залы для проведения групповой психотерапии и различных тренингов. А также конференц-залы, где будут регулярно проходить обучающие мероприятия не только для врачей клиники, но и для всех, кто интересуется вопросами ментального здоровья.

Центр психиатрии и психотерапии "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба УГМК-Здоровье

Первые мероприятия состоятся в честь открытия центра: 30 ноября горожан приглашают на открытые бесплатные лекции. Ведущие практикующие эксперты в области психиатрии и психотерапии расскажут о способах справляться с тревогой, о сохранении отношений в семье и возрастных кризисах, как помочь своим детям. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке. Участие бесплатное.

Теги: психиатрия, центр, открытие, Екатеринбург


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