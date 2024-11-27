В Сургуте руководство детсада подозревают в хищении 80 миллионов из бюджета

В Сургуте сотрудники РУФСБ России по Тюменской области пресекли преступную деятельность руководства и пяти сотрудников детсада в Сургуте.

По данным ведомства, директор детского сада, заведующая и сотрудники учреждения четыре года получали от властей Сургута субсидии в рамках нацпроекта "Демография". Они указывали недостоверные сведения о количестве детей в детском саду.

Деньги поступали на счет учреждения, потом обналичивались через "зарплаты" фиктивно нанятых сотрудников. Сумма ущерба составила 80 млн руб.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.