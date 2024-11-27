Ответные меры на закрытие немецкого бюро Первого канала РФ объявит сегодня

Ответные меры на закрытие немецкого бюро Первого канала РФ объявит сегодня. Так ТАСС сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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"Сегодня будут объявлены ответные меры", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала. Сотрудники корпункта в Берлине корреспондент Иван Благой и видеооператор Дмитрий Волков должны покинуть страну в начале декабря. Решение мотивировано "интересами политики безопасности ФРГ".

Как сообщает Первый канал, немецкое бюро закроют после высказываний российского журналиста: он сказал местному депутату, что "бандеровцы проиграют".

Еще одна версия – канал закрывают после задержания немецкого гражданина, который собирался проводить в России диверсии.

По словам Благого, законов ФРГ за время пребывания в Германии они не нарушали и всем необходимым критериям соответствуют.

"Тем не менее нам указано на дверь, — заключил журналист.

Также в документе сказано, что Первый канал по-прежнему доступен в интернете, распространяется в Telegram-каналах и продолжает оказывать влияние на русскоязычное население Германии.