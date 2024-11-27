В России учрежден День морской пехоты

Президент России Владимир Путин учредил новый праздник – День морской пехоты.

Указ президента опубликован на портале правовой информации. Отмечать новый праздник будут 27 ноября.

Указ вступил в силу сегодня.

Дата приурочена к событию 1705 года, когда Петр I издал указ о формировании "полка морских солдат" для службы в абордажно-десантных командах. Во время Великой Отечественной и советско-японской войн морская пехота участвовала более чем в 120 десантах. Немцы называли морских пехотинцев "черной смертью" — за черные береты.

Во время СВО российские морпехи находятся на передовой. Сегодня их поздравил Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев. По его словам, примеры храбрости "черные береты" демонстрируют на самых сложных и ответственных направлениях.