В Подмосковье во дворе ЖК взорвалась машина

Легковой автомобиль взорвался во дворе дома в жилом комплексе "Лайково" в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Предварительно, рванул бензобак из-за поджога автомобиля", - сказал он. На данный момент пожар уже потушен. На месте происшествия работают следователи.

Напомним, в июле на севере Москвы произошел подрыв внедорожника. Взрыв прогремел, когда мужчина и женщина сели в свою машину Toyota Land Cruiser, припаркованную на улице Синявинской. Оба были госпитализированы. СМИ писали, что в машине находился Андрей Торгашов — замначальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье. Однако позже он опроверг данную информацию. По данным "Базы", в момент взрыва в машине находился тезка Торгашова по имени и фамилии.