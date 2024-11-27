27 Ноября 2024
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Холод&quot; / youtube.com/@holodmedia

Правнучка летчика Чкалова, обвиняемая в призывах к терроризму, скрылась за границей

Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* скрылась за границей после совершения преступления, связанному с призывами к терроризму. Об этом говорится в официальных судебных документах, передает РИА Новости.

"После совершения преступления скрылась на территории иностранного государства, находится в розыске", - указано в документах.

Напомним, против Богдановой* возбудили уголовное дело за призывы к терроризму с использованием интернета. Ей может грозить до семи лет. Причиной уголовного преследования стали посты Богдановой* в соцсетях, а также ее интервью украинскому каналу, которое появилось в Сети в конце января 2024 г. Богданова* заявляла, что по Москве якобы нужно нанести ядерный удар и неоднократно негативно отзывалась о Российской армии. Также она собирала деньги для украинских нацбатальонов.

Ранее уже сообщалось, что после начала специальной военной операции Богданова* покинула Россию, семья прекратила с ней отношения. Сейчас правнучка Чкалова, предположительно, живет в Бельгии.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента; внесена в перечень террористов и экстремистов

Теги: дарья богданова, правнучка чкалова, призывы к терроризму


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.05.2024 11:10 Мск В России объявлена в розыск правнучка Чкалова
Ранее 12.04.2024 09:35 Мск Правнучке Чкалова вменили призывы к терроризму

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