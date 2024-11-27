Тюменскую стримершу Жади, бившую детей за донаты, признали виновной в истязании детей

Тюменскую 34-летнюю стримершу Жади (настоящее имя Алиса Гулиева) признали виновной в ненадлежащем воспитании детей, жестоком обращении с ним и истязании, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Результатом жестокости матери по отношению к старшему ребенку стало причинение тяжкого вреда здоровью и психического расстройства.

Установлено, что стримерша пять лет проживала то в Тюмени, то в деревне Турушево. О детях женщина не заботилась и не обеспечивала им надлежащие условия проживания, соблюдение гигиенических норм, необходимую одежду и обувь, комфортную развивающую среду. Кроме того, она допускала грубость и жестокость по отношению к детям, била старшего сына. Воспитанием детей женщина не занималась, не обращалась в больницу для их осмотра и лечения.

Старший сын пропускал школу, был оставлен на второй год. Младший - не посещал детский сад. Учителя заявляли, что учебой сына она не интересовалась. В доме, где проживала семья, были антисанитарные условия. Для детей не было ни спальных мест, ни условий для учебы и отдыха, ни необходимых вещей и мебели.

На жизнь Гулиева зарабатывала проведением прямых эфиров, во время которых делала различные аморальные вещи за донаты. Все эти процессы сопровождались руганью, оскорблениями, нецензурной бранью в присутствии детей. Последний ролик, после которого было возбуждено уголовное дело, потряс общественность: в нем Алиса грубо обращалась с сыном, оскорбляла его, угрожала физической расправой и выгоняла из дома.

Свою вину женщина не признала и заявила, что ролики были все постановочными, о чем дети знали. Отсутствие ремонта стримерша объяснила тем, что "дети все сами пачкали и рвали" и что ремонт будет сделан, когда они подрастут. Мать заявляла, что они всегда были накормлены и одеты, просила ее оправдать и вернуть ей детей. С момента ее задержания дети были помещены в реабилитационный центр, где находятся по настоящее время, и никто из родственников не оформил опеку.

Тем не менее, суд признал Жади виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, по иску прокурора с нее взыскана компенсация морального вреда в пользу детей в общем размере 800 тысяч рублей. Кроме того, судом в адрес органов системы профилактики, медицинского учреждения, отдела образования и опеки вынесены частные постановления.