Ведомости: Минобороны России провело ротацию командующих группировками войск "Восток" и "Юг"

Минобороны России провело ротацию командующих группировками войск "Восток" и "Юг", сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник близкий к Минобороны РФ.

Генерал-лейтенант Андрей Иванаев будет командовать группировкой "Восток", генерал-лейтенант Александр Санчик примет командование группировкой "Юг". Кроме того, генерал-полковник Геннадий Анашкин возглавит Военную академию им. Фрунзе.

Иванаев сейчас занимает пост первого замкомандующего войсками Восточного военного округа. Санчик с мая этого года работал в должности и. о. командующего войсками Восточного военного округа. Анашкин руководил группировкой войск "Юг".

Генерал-полковник Александр Лапин продолжит командование группировкой "Север". Сейчас эта группировка войск находится в Курской области, куда вошли подразделения ВСУ в начале августа.

Решение о снятии Анашкина с должности командующего "Южной" группировкой было принято в рамках плановой ротации. О том, что Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, стало известно в мае 2024 г., это следовало из материалов, опубликованных на сайте Кремля в перечне участников встречи с президентом Владимиром Путиным.