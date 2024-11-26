Игорь Бабушкин принял участие в заседании Совета глав регионов при МИД РФ по теме "Аграрная дипломатия по линии регионов"

Губернатор Астраханской области принял участие в заседании Совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел России на тему "Аграрная дипломатия по линии регионов". Возглавил заседание глава ведомства Сергей Лавров.

"Вопросы продовольственной безопасности и укрепления позиций России на мировом сельскохозяйственном рынке сегодня имеют особое значение. Политика нашего государства направлена на надежное обеспечение россиян продуктами питания, развитие отечественного АПК. Немаловажно для нас и содействие в этих вопросах дружественным странам. Астраханская область входит в число лидеров в России по объему производства сельхозтоваров, включая продукцию аквакультуры. Обеспеченность населения региона овощами превышает норму в 10 раз, по картофелю – в 3,2 раза, по рису – в 21 раз. 70% продукции растениеводства реализуется за пределами региона", - отметил в своем телеграмм-канале глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

Губернатор считает, что такие показатели способствуют успешному сотрудничеству Астраханской области с зарубежными странами в сфере сельского хозяйства. Продукция астраханского АПК экспортируется в десятки зарубежных государств.

"Мы делимся с ними опытом и технологиями в сфере рыбоводства, защиты растений, обсуждаем реализацию совместных проектов в сфере растениеводства.Астраханские рыбоводные компании имеют опыт поставок оплодотворенной икры осетровых рыб в Азербайджан, Армению, Индию, ОАЭ, Уругвай для их дальнейшего разведения. В данный момент прорабатываем возможный механизм поставок рыбопосадочного материала в Казахстан для дальнейшего выпуска в естественную среду", - пояснил Игорь Бабушкин.