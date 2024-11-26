На строительной площадке в деревне Дударева рабочий упал с высоты пятого этажа

Сегодня в Тюменской области на строительной площадке жилого комплекса в деревне Дударева рабочий упал с высоты пятого этажа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Он проводил работы по возведению бетонных конструкций. Мужчина выжил и был госпитализирован. На место происшествия выехал прокурор Тюменского района Денис Коротаев.



Прокуратурой района по поручению прокуратуры Тюменской области организована проверка соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования