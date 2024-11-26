В Очере перенесли дату избрания главы муниципалитета

В Очерском округе перенесли дату избрания главы муниципалитета. Ранее предполагалось, что конкурс состоится 28 ноября, однако вопрос исключили из повестки

Предполагается, что он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний думы. По данным "Ъ-Прикамье", перенос даты избрания главы может быть связан с тем, что один из кандидатов ушел на больничный.

На пост главы округа претендуют действующий глава муниципалитета Алексей Солодников и начальник управления земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации округа Александр Пьянков. Алексей Солодников руководит Очерским округом с ноября 2019 года.