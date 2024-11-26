В Херсонской области из-за обстрела ВСУ погибли четверо, семеро пострадали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку из 120-мм миномётов. Разрушен пассажирский автобус, в котором находились мирные жители.

В результате попадания по автобусу четверо людей погибли, ещё семь человек получили травмы. Медики делают всё возможное, чтобы спасти пострадавших, оказав им необходимую помощь.

Личности погибших установят, с семьями проведут "всю необходимую работу по поддержке", сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.