В Уфе около 100 кадетов устроили массовую потасовку на плацу

Более 100 курсантов кадетского корпуса в Уфе устроили массовую драку на плацу, сообщает Baza.

Инцидент, по данным телеграм-канала, произошел вечером 25 ноября.

Поводом для потасовки стала надпись с оскорблениями в адрес курсантов 2-й роты, оставленная возле входа в столовую.

Baza пишет, что разнять дерущихся смогли лишь офицеры-воспитатели. После драки 14 курсантов обратились за медпомощью, 10 человек попали в больницу.

Ранее в Челябинске во время финальной игры чемпионата России по регболу произошла драка – сперва между самими игроками, а затем и между зрителями. Столкновения между сборными начались на паркете. Через какое-то время к выяснению отношений присоединились и зрители. После того как эмоции поутихли, сборные продолжили игру.