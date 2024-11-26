Количество школьников в Тюменской области увеличилось на 40 тысяч за пять лет

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на расширенном заседании коллегии областной прокуратуры, отметил, что правительство Тюменской области целенаправленно реализует планы развития инфраструктуры системы образования, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

В заседании также приняли участие заместитель главы региона Алексей Райдер, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, представители региональных ведомств УМВД России и Росгвардии. В центре внимания - вопросы исполнения законов в сфере общего образования.

"За последние пять лет общее количество школьников в Тюменской области увеличилось на 40 тысяч. В течение ближайшей пятилетки численность школьников только в Тюмени вырастет на 12 тысяч", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.



В последние годы в Тюменской области уделяется большое внимание строительству новых школ и подготовке квалифицированных педагогов. Вместе с тем в сфере образования есть проблемные вопросы, требующие совместного обсуждения и решения. На заседании выработан комплекс мер, направленных на неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства в сфере образования. Заинтересованным ведомствам даны соответствующие поручения, исполнение которых поставлено на контроль.