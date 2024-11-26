В Китае экс-глава Bank of China приговорен к смертной казни

В Китае прозвучал приговор – смертная казнь – бывшему главе Bank of China. Лю Ляньгэ наказан за взяточничество.

Исполнение наказания отсрочено на два года. Кроме того, он наказан пожизненным лишением политических прав и конфискацией всего личного имущества, приводит РИА Новости данные верховной народной прокуратуры Китая.

В последнее время в Поднебесной под следствие попали различные высокопоставленные сотрудники банков. Среди них – бывший зампредседателя Народного банка Китая Фань Ифэя, которого в октябре приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания.