Российского биатлониста Устюгова лишили золота и бронзы Олимпиады в Ванкувере из-за допинга

Золотую и бронзовую медаль забрали у российского биатлониста Евгения Устюгова за допинг. Спортсмен проиграл дело в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда. Об этом сообщает официальный сайт независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU), пишет РБК.

Апелляционный отдел поддержал выводы Антидопингового отдела (ADD) CAS, который пришел к выводу, что Устюгов нарушил правила, на основании аномалий, выявленных в его биологическом паспорте спортсмена.

Устюгова дисквалифицировали на четыре года. Также аннулировали все результаты, достигнутые Устюговым в период с января 2010 года и до завершения карьеры в конце сезона 2013/2014.

Биатлонист может обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии. Но эксперты говорят, что у него вряд ли что-то получится доказать. Ранее CAS также отобрал у Устюгова золотую медаль Олимпийских игр в Сочи в эстафете. Его признали виновным в употреблении допинга — оксандролона.

В октябре стало известно, что федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию фигуристки Алины Валиевой на решение о ее дисквалификации на четыре года за допинг.

Спортсменка еще и стала обязана оплатить за судебные издержки и расходы Всемирному антидопинговому агентству и Международному союзу конькобежцев. Там насчитали более 2,5 миллионов рублей.