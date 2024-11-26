В России ужесточат ответственность за утечку персональных данных

На пленарном заседании Госдумы во вторник, 26 ноября, депутаты нижней палаты парламента единогласно приняли в третьем чтении поправки в КоАП и УК об усилении ответственности за утечку персональных данных граждан.

В соответствии с законопроектом, максимальный штраф для компаний за утечку таких данных вырастет до 15 млн рублей, за их незаконное использование предусматривается тюремное заключение на срок до 10 лет.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн утверждает, что с начала спецоперации количество утечек персональных данных возросло. Объясняя необходимость ужесточения ответственности за слив личной информации, он отметил, что киберпреступность и телефонное мошенничество невозможны без сбора украденных персональных данных. Парламентарий также отметил, что провести в Госдуму законопроект было непросто – крупный бизнес сопротивлялся принятию этой меры.