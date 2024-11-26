26 Ноября 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье лидеры преступных банд, осужденные на пожизненное, пытались взыскать компенсацию с "Почты России"

В Прикамье приговоренные к пожизненному заключению в соликамской колонии "Белый лебедь" лидеры преступных банд Тюлеген Хаббасов и Григорий Акопян попытались взыскать с "Почты России" компенсацию морального вреда и штраф. Информация об этом опубликована на сайте Соликамского городского суда Пермского края

Тюлеген Хаббасов - один из четырех братьев, участников банды черных риэлторов, известной также как "банда братьев Хаббасовых", орудовавшей в Оренбурге в 2005-2006 годах. Банда отличалась исключительной жестокостью: Хаббасовы решили убивать алкоголиков и завладевать их жилплощадью. Геннадий, Алексей и Тюлеген Хаббасовы были приговорены к пожизненному заключению в колонии особого режима. Сергей Хаббасов, оказавший помощь следствию, получил 20 лет заключения в колонии строгого режима.

С "Почты России" Хаббасов попытался взыскать компенсацию за неполученные письма. Он сообщил, что в его адрес было направлено два письма с процессуальными решениями следователя. Однако, до настоящего времени данные письма не получены. По данному факту была проведена проверка прокуратурой Соль-Илецкого района Оренбургской области, которой было установлено, что письма были направлены 12 мая 2023 года, 30 августа 2023 года.

В адрес ответчика была направлена претензия с требованием о возмещении компенсации морального вреда в размере 15 000,00 рублей. Письмом от 21 февраля.2024 года в удовлетворении требований было отказано в связи с тем, что невозможно провести детальную проверку простых писем.

"Считает, что ответчик не выполнил взятые на себя обязательства по доставке письменной корреспонденции, в связи с чем, был причинен вред, поскольку в данных письмах находились важные для него документы. Просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 30 000,00 рублей, штраф", - говорится в сообщении суда.

Однако в суде отметили, что нет сведений о том, что ответы передавались для отправки в "Почту России", поскольку на сопроводительных письмах отсутствует отметка почтового отделения о принятии простых писем, также не представлен суду реестр почтовых отправлений с соответствующей отметкой.

"Наличие на сопроводительных письмах номера исходящей корреспонденции не свидетельствует о фактическом отправлении ответов истцу, в связи с чем, суду не представлено безусловных доказательств, что именно по вине ответчика не была доставлена корреспонденция истцу. На основании изложенного, суд не находит правовых оснований для удовлетворения исковых требований о компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.

В иске подсудимому было отказано.

Григорий Акопян также известный как основатель "банды Акопяна", промышлявшей грабежом и убийствами на федеральных трассах, также обратился в суд с иском к "Почте России". Он указал, что является подписчиком газеты "Российская газета". Подписался на сайте "Почты России" электронным способом. Однако выпуски газет за определенный период не получил. Обратился в "Почту России" с претензией о несвоевременной доставке газет, задержка доставки составляет не менее двух недель, газеты доставляются сразу пачкой по 5-10 выпусков. По результатам прокурорской проверки "Почта России" принесла им свои извинения за задержку, несвоевременную доставку почтовой корреспонденции.

"Полагает, что надлежащую услугу по доставке газет не получает. Он лишен возможности получать свежие новости, знать об изменениях в стране, мире, законах, что причиняет ему существенные страдания. Всю информацию он получает из иных источников. Ответчик сообщил ему о проведении проверки по его жалобе. В добровольном порядке ответчик не удовлетворил его претензию, нарушив его право потребителя. Истец Акопян Г.В. просит взыскать с АО "Почта России" в его пользу компенсацию морального вреда за нарушение права в сумме 5000 рублей, а также штраф в размере 2500 рублей", - говорится в сообщении.

Однако суд установил, что факт нарушения прав не доказан.

"Судом не установлено, что АО "Почта России" ненадлежащим образом исполнило принятые на себя обязательства при оказании получателю подписного издания "Российская газета" Акопяну Г.В. услуг почтовой связи, допустило нарушение контрольных сроков доставки периодического издания, т.к. из графика выхода издания. Распечатки поступления издания "Российская газета" на сортировочный участок и в отделение почтовой связи видно, что нарушения контрольных сроков доставки газеты не имеется <...> При этом ответчик доказал факт надлежащего исполнения обязательств перед истцом", - говорится в решении.

В иске также было отказано.

Теги: Почта России, письма, компенсация, Акопян, Хаббасов, банда, Белый лебедь


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