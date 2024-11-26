Екатеринбургские депутаты просят возродить программу "Спорт в каждый двор"

Фракция "Единой России" в гордуме Екатеринбурга обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой возродить программу "Спорт в каждый двор". Об этом сообщил депутат ЕГД Алексей Вихарев.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, с 2021 по 2023 годы благодаря этой программе в городе было восстановлено более 50 спортивных сооружений: катков, футбольных полей, волейбольных, баскетбольных кортов и т.д.

"Тысячи ребят и их семей получили возможность заниматься спортом бесплатно прямо во дворах своих домов. Программа получила много положительных отзывов на всероссийских конкурсах. Но, к сожалению, с 2024 года финансирование программы "Спорт в каждый двор" из областного бюджета было прекращено. Денег в городском бюджете на эти цели почти нет", - констатировал Вихарев.

Депутаты обратились к губернатору с просьбой в 2025 году вернуться к практике софинансирования ремонтов спортивных площадок в Екатеринбурге.

"Городу нужен доступный спорт!", - отметил Алексей Вихарев.