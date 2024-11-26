В Красноярском крае бык оглушил школьницу, она умерла после укусов свиней

Следователи привели обстоятельства смерти школьницы, которая погибла в загоне для свиней в Красноярском крае.

Дело было в деревне Ушканка Ужурского района. Вечером 23 ноября 17-летняя девушка пошла в хозяйственную постройку, чтобы покормить скот. Там в закрытых стойлах были быки и свиньи. Вероятно, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом. Та потеряла сознание.

После этого в коридоре загона на нее напали свиньи и покусали. От полученных травм девушка умерла на месте. По предварительным данным, смерть наступила после острой кровопотери в результате повреждения бедренной артерии. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщает управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.