26 Ноября 2024
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Фото: УГМК-Застройщик

"УГМК-Застройщик" 7-й год подряд признан "Надежным застройщиком"

На курорте Манжерок в республике Алтай состоялась ежегодная церемония вручения золотого знака "Надежный застройщик". На торжественном мероприятии номинантами общественной награды стали 122 российских девелопера. Среди них "УГМК-Застройщик", ставший единственным в Свердловской области обладателем этого престижного знака 7-й год подряд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "УГМК-Застройщик", в портфеле девелопера ряд знаковых проектов, знакомых екатеринбуржцам и гостям города. Это самый высокий небоскреб за пределами Москвы и Санкт-Петербурга "Башня Исеть", ЖК "Макаровский" и "Нагорный", "Никольский" и клубный дом "На Хохрякова", жилой район "Изумрудный бор" и другие.

Представители Фонда развития механизмов гражданского общества (РМГК), реализуют некоммерческий проект с 2014 года. Они отмечают, что претенденты на присвоение звания "Надежный застройщик" проходят проверку в два этапа. На первом независимые эксперты проверяют работу отделов продаж и документацию новостроек на соответствие действующему законодательству. Для этого они используют метод "тайного покупателя".

Церемония вручения золотого знака "Надежный застройщик"(2024)|Фото: УГМК-Застройщик

На втором этапе исследования отправляют запросы в региональные органы власти, в чью компетенцию входят контроль и надзор за жилищным строительством. После того, как получены подтверждения об отсутствии претензий со стороны государственных органов и покупателей, фонд удостаивает лучших знаком. Такая награда входит в число самых престижных наград строительной отрасли.

Церемония вручения золотого знака "Надежный застройщик"(2024)|Фото: УГМК-Застройщик

"Для нас получение знака – важное событие. Это прежде всего отклик, обратная связь от профессионального и экспертного сообщества. К тому же, это не просто символ, знак является результатом многолетней работы нашей команды, основанной на принципах честности, прозрачности и высокого качества. Мы понимаем, что строительство – это не только возведение зданий, но и создание первоклассной среды для жизни людей", - отмечает коммерческий директор "УГМК-Застройщик" Евгения Хохлова.

Теги: УГМК-Застройщик, награда, знак, Надежный застройщик


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